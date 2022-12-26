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ПОЛІТИКА

До 20 військових кораблів на бойове чергування вивела рф у Чорне, Азовське та Середземне моря

26 грудня 2022, 13:08
До 20 військових кораблів на бойове чергування вивела рф у Чорне, Азовське та Середземне моря
російський корабель
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "калібр" загальний залп – 16 ракет

У Чорному, Азовському та Середземному морях росія тримає на бойовому чергуванні 20 кораблів, серед яких 8 носіїв “калібрів” із загальним залпом 88 ракет, повідомляє командування ВМС ЗСУ.

“Станом на 26.12.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "калібр" загальний залп – 16 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 16 суден, з них п'ять суден рухалось з протоки Босфор. До Чорного моря – 19 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.


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