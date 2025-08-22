До Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте

Він розповів про підготовку гарантій безпеки для України та програму закупівлі американської зброї за кошти партнерів

До України прибув із візитом генсек НАТО Марк Рютте, аби обговорити спільні кроки для наближення завершення війни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який уже зустрівся з гостем.

Найголовнішим президент вважає дипломатію, гарантії безпеки і зброю для української армії. Зокрема, за програмою PURL, що дозволяє купувати зброю у США за кошти партнерів.

“ І вже є 1,5 млрд дол. від європейських країн. Це вагомо. Дякую кожному партнеру. Працюємо, щоб було більше”, – сказав президент.

За словами генсека, зараз щодня тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України на рівні радників з питань безпеки, військових та дипломатів всіх команд.

"Ці надійні безпекові гарантії відіграватимуть надважливу роль. Тому ми зараз працюємо над їх визначенням. Відтак, щойно настане час тобі, дорогий Володимире, починати ці двосторонні перемовини, ти знатимеш, що з тобою сила друзів України, яка забезпечить дотримання росією укладеної угода, якою б вона не була, і що росія ніколи знову не посягне на жоден квадратний кілометр української землі", - сказав генсек НАТО. Водночас Зеленський зауважив, що спілкувався з Рютте, зокрема про безпекові питання для завершення війни. "Перше - це гарантії безпеки. Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності", - зауважив він. "Загальною метою є саме те, як це формулюється. І це в діалозі, і це з партнерами. І це мають бути гарантії "article 5 like". Тобто як 5-та стаття Договору про НАТО. І це реально дієві гарантії безпеки", - сказав Зеленський. Він додав, що саме на такий результат ми маємо вийти, аби "була абсолютно чітка архітектура, яка країни допомагають нам на землі, які працюють для безпеки нашого неба, які гарантують безпеку на морі, допомагають Україні". Крім того, це питання фінансування нашої армії. "Друге - це зброя для воїнів України. Зараз вже працює програма PURL… Програма, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. В цій програмі вже $1,5 млрд наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники", - зауважив глава держави.

Зеленський також зазначив, що вагомо, аби кожен місяць додав програмі фінансів та дієвості. В середньому це мільярд доларів на місяць.

Крім того, критично важливим є, аби було достатньо фінансування для наших програм внутрішнього виробництва українських дронів.

"Наближчим часом нам треба закрити дефіцит… Це трішки більше, ніж $6 млрд. Але ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів", - сказав він.