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До Олімпійських ігор можуть допустити 58 нейтральних спортсментів з рф та білорусі

21 березня 2024, 14:33
До Олімпійських ігор можуть допустити 58 нейтральних спортсментів з рф та білорусі
Чи братимуть вони участь у церемонії закриття Олімпіади, вирішать пізніше.

Очікується, що кваліфікацію на участь в Олімпійських Іграх-2024 у Парижі можуть пройти близько 36 нейтральних спортсменів з російськими та 22 з білоруськими паспортами.

Про це повідомили у Міжнародному олімпійському комітеті, пишуть Euronews.

Рішення щодо участі цих спортсменів у церемонії закриття 11 серпня буде прийнято пізніше.

Будь-які медалі, здобуті нейтральними спортсменами, не будуть зараховуватися як збірної групи в загальній таблиці нагород.

Нагадаємо, що торік МОК відсторонив росію та білорусь від участі в Іграх 2024 року, але дозволив спортсменам змагатися у нейтральному статусі. Нейтральні спортсмени не повинні публічно підтримувати вторгнення в Україну, бути пов’язаними з військовими або державними органами безпеки. Незрозуміло, чи буде членство в російському військово-спортивному клубі, такому як ЦСКА, підставою для відмови в нейтральному статусі.

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