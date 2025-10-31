До України повернули вісьмох дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини

Окупанти депортували їх ще 2022 року.

До України вдалось повернути вісьмох вихованців Новопетрівської спеціальної школи, що в Миколаївській області.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він розповів, що росіяни депортували дітей 2022 року під час окупації частини Миколаївської області. Серед викрадених дітей опинилися також сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.

"Директорка закладу щосили намагалися вберегти дівчат та хлопців від окупантів. Вона відмовилася від переміщення до тимчасово окупованого Криму й шукала шляхи виїзду дітей у бік підконтрольної Україні території", — зазначив Єрмак.