До України повернули вісьмох дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини

31 жовтня 2025, 18:55
До України повернули вісьмох дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини
Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში
Окупанти депортували їх ще 2022 року.
До України вдалось повернути вісьмох вихованців Новопетрівської спеціальної школи, що в Миколаївській області. 
 
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
 
Він розповів, що росіяни депортували дітей 2022 року під час окупації частини Миколаївської області. Серед викрадених дітей опинилися також сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.
 
"Директорка закладу щосили намагалися вберегти дівчат та хлопців від окупантів. Вона відмовилася від переміщення до тимчасово окупованого Криму й шукала шляхи виїзду дітей у бік підконтрольної Україні території", — зазначив Єрмак.
 
Однак окупанти примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини, а потім через тимчасово окупований Крим — до російської Анапи.
 
Посольство України в Грузії повідомляло, що дітей повернули до України ще 29 жовтня. Там розповіли, що вони тимчасово проживали в Грузії з уповноваженими представниками.

 

