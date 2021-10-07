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До Венеційської комісії надійшов законопроєкт про перехідний період на тимчасово окупованих територіях

Віцепрем’єр очікує, що експерти підготують проєкт висновку, який затвердять на наступній пленарній сесії Венеційської комісії у жовтні 2021 року
Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) отримала для експертного висновку урядовий законопроєкт про перехідний період на тимчасово окупованих територіях України.
До Венеційської комісії надійшов законопроєкт про перехідний період на тимчасово окупованих територіях Фото: yvu.com.ua

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє "Громадське".

Він нагадав, що 2 червня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях".

Згідно з документом, уряд протягом двох місяців має підготувати законопроєкти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду та внести їх на розгляд Верховної Ради.

Відтак 4 червня Олексій Резніков направив урядовий законопроєкт про перехідний період до Венеційської комісії для отримання експертного висновку. 7 липня Комісія отримала цей запит.

Віцепрем’єр очікує, що експерти підготують проєкт висновку, який затвердять на наступній пленарній сесії Венеційської комісії у жовтні 2021 року.

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10 07 2021 11:09
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