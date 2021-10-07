До Венеційської комісії надійшов законопроєкт про перехідний період на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє "Громадське".
Він нагадав, що 2 червня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях".
Згідно з документом, уряд протягом двох місяців має підготувати законопроєкти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду та внести їх на розгляд Верховної Ради.
Відтак 4 червня Олексій Резніков направив урядовий законопроєкт про перехідний період до Венеційської комісії для отримання експертного висновку. 7 липня Комісія отримала цей запит.
Віцепрем’єр очікує, що експерти підготують проєкт висновку, який затвердять на наступній пленарній сесії Венеційської комісії у жовтні 2021 року.
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