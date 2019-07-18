Компанія обіцяє не передавати без згоди користувачів інформацію третім особам, окрім групи компаній, частиною яких є FaceApp, а також третіх сторін, які згадані в самій угоді

Розроблений російською компанією популярний додаток FaceApp, який "зістарює" обличчя на фото, може порушувати конфіденційність користувачів.

Російський додаток FaceApp нині є одним з найбільш завантажуваних у світі. Він "зістарює" та "омолоджує" обличчя, а також дозволяє змінювати стать і приміряти бороду та різні зачіски. Користувачі соцмереж використовують хештег #faceappchallenge, щоб поділитися своїми результатами. Цей додаток створили у 2017 розробники з компанії Wireless Lab, засновником і директором якої є росіянин Ярослав Гончаров, колишній співробітник "Яндекса", повідомляє "Громадське".

"Майте на увазі: FaceApp, якому ви даєте дозвіл на доступ до вашої фотогалереї, також включає у свої умови та положення, що вони мають право змінювати, відтворювати й публікувати будь-які зображення, які ви обробляєте за допомогою штучного інтелекту", - застерігають у New York Post.

"Це означає, що ваше обличчя можуть використовувати для комерційних цілей (наприклад реклами, - ред), або навіть гірше", - пояснюють у виданні.

Так, фото, які ви обробляєте у FaceApp, можуть використовуватися для тренування нейромереж, налаштування реклами, та не лише цього.

Іноземні експерти попереджають, що загалом додаток створює проблеми безпеки, які можуть відкрити доступ до особистої інформації користувачів. Зокрема, додаток збирає дані про фото та інші матеріали, сайти, які відвідує користувач, встановлені додатки, різну технічну інформацію з пристрою, IP-адресу, тип браузера, ідентифікатор пристрою та багато іншого.

Компанія обіцяє не передавати без згоди користувачів інформацію третім особам, окрім групи компаній, частиною яких є FaceApp, а також третіх сторін, які згадані в самій угоді. Водночас компанія може надавати інформацію з файлів кукі, файли журналів, ідентифікатори пристроїв, дані про місцеперебування та інші дані компаніям, які юридично є частиною тієї ж групи компаній, до якої входить FaceApp, або які стануть частиною цієї групи.

У FaceApp також можуть обмінюватися певною інформацією, наприклад даними кукі, з партнерами третіх сторін. Ця інформація, зокрема, надасть можливість рекламним мережам третіх сторін краще таргетувати рекламу. А в разі продажу компанії або злиття тощо зібрані дані можуть передати новому власнику.

Загалом додаток, який мав би просто змінювати ваше зображення, тобто мав би потребувати тільки мультимедійних файлів, вимагає забагато іншої інформації, яку компанія разом зі своїми партнерами може використовувати для власних цілей.

Експерти наголошують, що, якщо ви вважаєте, що за вами можуть цілеспрямовано шпигувати російські спецслужби, або ж принципово не хочете відправляти в Росію жодних своїх даних - краще уникати таких сервісів і додатків.

Нагадаємо, що моушн-дизайнер і 3D-художник із Німеччини Олександр Курт поєднав Путіна і Трампа в одній людині за допомогою нейромереж. Для цього він використовував програму DeepFaceLab і провів пост-обробку за допомогою Adobe After Effects.