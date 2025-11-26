Дональд Трамп-молодший став на захист Віткоффа після скандалу зі стенограмами

Трамп-молодший накинувся зі звинуваченнями як на ЗМІ, так і на американських політиків, які піддали Віткоффа жорстокій критиці.

Син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, накинувся зі звинуваченнями на критиків спецпосланця Стіва Віткоффа, який потрапив у скандал зі зливом стенограм його розмов із росіянами.

Про це Трамп-молодший написав у соціальних мережах.

"Складається враження, що ці медійні та "глибокі державні" ідіоти ніколи успішно не домовлялися про угоду в реальному світі. Цілком очевидно, що майже всі критики Віткоффа хочуть, щоб будь-яка мирна угода з Україною провалилася, аби вони могли продовжувати цю війну нескінченно. Досить – це вже досить!" – написав він.

Нагадаємо, що видання Bloomberg 26 листопада опублікувало записи розмов Віткоффа з Ушаковим. Зі стенограми розмови випливає, що спецпредставник Трампа радив помічнику путіна, як представити президенту США російські пропозиції щодо миру в Україні та й взагалі фактично обслуговував інтереси кремля, а не Вашингтона.

Зокрема Віткофф фактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні. Саме він порадив Ушакову організувати дзвінок путіна Трампу за добу до візиту президента України Володимира Зеленського до США.