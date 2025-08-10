Донька Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України

Моббс порівняла Трампа з колишніми британськими прем'єрами

Дочка спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України й росії Кіта Келлога Меган Моббс заявила, що президенту США Дональду Трампу треба пам'ятати, що від результату війни в Україні залежить майбутнє всього світу.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Стає все очевидніше, що президент Трамп перебуває на перехрестіпрем'єр-міністра Великої Британії під час Другої світової війни Вінстона Черчилля і його попередника на цій посаді Невіла Чемберлена", – написала Моббс.