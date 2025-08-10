Донька Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
10 серпня 2025, 11:19
Моббс порівняла Трампа з колишніми британськими прем'єрами
Дочка спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України й росії Кіта Келлога Меган Моббс заявила, що президенту США Дональду Трампу треба пам'ятати, що від результату війни в Україні залежить майбутнє всього світу.
Про це вона написала у соцмережі Х.
"Стає все очевидніше, що президент Трамп перебуває на перехрестіпрем'єр-міністра Великої Британії під час Другої світової війни Вінстона Черчилля і його попередника на цій посаді Невіла Чемберлена", – написала Моббс.
Чемберлен відомий своєю політикою умиротворення нацистської Німеччини. Він, зокрема, підписав 1938 року Мюнхенську угоду з Адольфом Гітлером, яка призвела до поділу Чехословаччини, але не запобігла Другій світовій війні. Черчилль, навпаки, був противником політики умиротворення.
Моббс заявила, маючи на увазі Трампа, що "не можна обміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності".
"Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів і всього вільного світу", – вважає дочка Келлога.