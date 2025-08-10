Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Донька Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України

10 серпня 2025, 11:19
Донька Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
Моббс порівняла Трампа з колишніми британськими прем'єрами
Дочка спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України й росії Кіта Келлога Меган Моббс заявила, що президенту США Дональду Трампу треба пам'ятати, що від результату війни в Україні залежить майбутнє всього світу.
 
Про це вона написала у соцмережі Х.
 
"Стає все очевидніше, що президент Трамп перебуває на перехрестіпрем'єр-міністра Великої Британії під час Другої світової війни Вінстона Черчилля і його попередника на цій посаді Невіла Чемберлена", – написала Моббс.
 
Чемберлен відомий своєю політикою умиротворення нацистської Німеччини. Він, зокрема, підписав 1938 року Мюнхенську угоду з Адольфом Гітлером, яка призвела до поділу Чехословаччини, але не запобігла Другій світовій війні. Черчилль, навпаки, був противником політики умиротворення.
 
Моббс заявила, маючи на увазі Трампа, що "не можна обміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності".
 
"Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів і всього вільного світу", – вважає дочка Келлога.

 

Дональд Трампвійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється