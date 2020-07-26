Дощі на заході і до +34 на півдні: погода в Україні на сьогодні
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, передає РБК - Україна.
Прогноз у всіх областях
Так, в денний і нічний час доби на заході очікуються дощі, місцями з грозами, буде від +24 до +29 градусів тепла, а вночі від +14 до +16 градусів. Швидкість вітру по країні становитиме від 3 до 8 метрів за секунду.
У центральних і північних областях температура повітря очікується від +25 до +32 тепла, а вночі опуститься до +14 +17 градусів.
У південно-східних областях буде ще тепліше. Вдень очікується від +29 до +34 тепла, а вночі від +14 до +21 градуса.
Фото: погода в Україні на 26 липня (meteo.gov.ua)
Прогноз в Києві
У Києві та області сьогодні тепло і сонячно, може бути помірна хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +28 до +23 тепла, а вночі буде в межах +15 градусів.
Фото: погода в Києві і області на 26 липня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Ситуація у Полтаві: чоловіку дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції
- ВІДЕО Захоплення заручників у Луцьку: що відомо
- ВІДЕО Карантин у Києві: "плавець із Гідропарку" похвалився закритою справою