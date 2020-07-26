Дощі на заході і до +34 на півдні: погода в Україні на сьогодні

Зливи у західних областях очікуються в денний і нічний час

Погода в Україні в неділю, 26 липня, буде дощовою на заході, а в решті частини країни буде сухо. У південних областях очікується до +34 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, передає РБК - Україна.

Прогноз у всіх областях

Так, в денний і нічний час доби на заході очікуються дощі, місцями з грозами, буде від +24 до +29 градусів тепла, а вночі від +14 до +16 градусів. Швидкість вітру по країні становитиме від 3 до 8 метрів за секунду.

У центральних і північних областях температура повітря очікується від +25 до +32 тепла, а вночі опуститься до +14 +17 градусів.

У південно-східних областях буде ще тепліше. Вдень очікується від +29 до +34 тепла, а вночі від +14 до +21 градуса.

Фото: погода в Україні на 26 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні тепло і сонячно, може бути помірна хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +28 до +23 тепла, а вночі буде в межах +15 градусів.

Фото: погода в Києві і області на 26 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.