ПОЛІТИКА

"Доведеться заплатити високу ціну": Трамп про війну в Україні

06 вересня 2025, 09:01
Фото: gettyimages.com
За його словами, конфлікт "виявився трохи складнішим, ніж він думав".

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо війна між росією та Україною не закінчиться найближчим часом, то за це "доведеться заплатити високу ціну".

Про це Трамп сказав під час пресконференції в Білому домі з нагоди підписання указу про перейменування Пентагону в Міністерство війни. 

Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп підкреслив, що йому вдалося вирішити сім глобальних конфліктів, але конфлікт між москвою і Києвом «виявився трохи складнішим, ніж він думав».

Проте він пообіцяв покласти край цій війні, насамперед через тисячі життів, які гинуть щотижня. 

"Минулого тижня загинуло 7813 людей, молодих солдатів, росіян і українців, а не американських солдатів... Я хочу, щоб це припинилося", – підсумував американський лідер.

Раніше ми писали, що Трамп  песимістичніше ставиться до шансів на швидке врегулювання війни між росією та Україною або на особисту зустріч лідерів двох країн. 

Дональд Трампвійна в Україніросія н окупанти

