Дрони ГУР спалили російську РЛС "Валдай" у Криму
20 жовтня 2025, 18:11
Скриншот з відео
Комплекс призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними безпілотниками.
Головне управління розвідки Міноборони заявило про ураження російського радіолокаційного комплексу "Валдай" на аеродромі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
"Майстри Управління безпілотних систем вистежили та прицільно уразили замасковану московитами дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі “Джанкой” у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
РЛС "Валдай" - це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними безпілотниками.