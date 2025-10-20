Дрони ГУР спалили російську РЛС "Валдай" у Криму

Головне управління розвідки Міноборони заявило про ураження російського радіолокаційного комплексу "Валдай" на аеродромі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму.

"Майстри Управління безпілотних систем вистежили та прицільно уразили замасковану московитами дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі “Джанкой” у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

РЛС "Валдай" - це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними безпілотниками.