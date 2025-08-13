Дрони рф побили місячний рекорд атак по Україні – британська розвідка
В липні 2025 року армія рф встановила новий місячний рекорд за кількістю дронових ударів по Україні, де було запущено близько 6200 безпілотників.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в соцмережі X (Twitter).
"У липні 2025 року росія запустила приблизно 6200 безпілотних літальних апаратів проти України, що перевищує попередній рекорд у близько 5600 запусків у червні 2025 року", - йдеться у звіті.
Російські дрони-камікадзе продовжують застосовуватись разом із ракетами, що підвищує їхню бойову ефективність і ускладнює роботу української протиповітряної оборони.
Також у липні зафіксовано кілька щоденних рекордів щодо використання дронів-камікадзе. Значна частина ударів включала дрони-приманки, що діяли разом із безпілотниками, оснащеними боєголовками — це вже стала звичною тактикою російських атак.
За даними розвідки, бомбардувальники дальньої авіації рф зберегли оперативний темп і продовжують демонструвати боєздатність флоту навіть після української операції "Павутина".
У липні було зафіксовано сім ударних груп бомбардувальників, які випустили понад 70 ракет по території України.
Проте і Україна нарощує атаки дронами на регіонам рф. Так, росія почала відключати інтернет після ударів українських дронів.