Дрони рф побили місячний рекорд атак по Україні – британська розвідка

В липні було запущено на 1000 більше БпЛА, ніж у червні.

В липні 2025 року армія рф встановила новий місячний рекорд за кількістю дронових ударів по Україні, де було запущено близько 6200 безпілотників.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

"У липні 2025 року росія запустила приблизно 6200 безпілотних літальних апаратів проти України, що перевищує попередній рекорд у близько 5600 запусків у червні 2025 року", - йдеться у звіті.

Російські дрони-камікадзе продовжують застосовуватись разом із ракетами, що підвищує їхню бойову ефективність і ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Також у липні зафіксовано кілька щоденних рекордів щодо використання дронів-камікадзе. Значна частина ударів включала дрони-приманки, що діяли разом із безпілотниками, оснащеними боєголовками — це вже стала звичною тактикою російських атак.

За даними розвідки, бомбардувальники дальньої авіації рф зберегли оперативний темп і продовжують демонструвати боєздатність флоту навіть після української операції "Павутина".

У липні було зафіксовано сім ударних груп бомбардувальників, які випустили понад 70 ракет по території України.

Проте і Україна нарощує атаки дронами на регіонам рф. Так, росія почала відключати інтернет після ударів українських дронів.