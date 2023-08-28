Друге судно із заблокованих від початку війни покинуло Україну і вже біля Румунії
Про це Президент Володимир Зеленський написав в X (Twitter).
"Друге судно досягло румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий чорноморський коридор", - йдеться в дописі.
Судно, завантажене сталлю для африканських споживачів, було заблоковане з лютого минулого року.
"Ми захищаємо свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності. Дякую всім, хто зробив це можливим: нашим портовикам, нашим воїнам і всім, хто захищає свободу", - написав Зеленський.Нагадаємо, що перше вантажне судно з України прибуло до Туреччини 16 серпня.