Дипломатичні стратегії: Як Білий дім використовує дані розвідки для забезпечення підтримки України – WP

Тим часом рф очікує, що здобуде перевагу на фронті, якщо військовий глухий кут протягом зими виснажить західну підтримку нашої країни.

Білий дім використовує дані розвідки США, аби переконати американських законодавців підтримали виділення фінансування на продовження підтримки України.

Про це пише The Washington Post.

Сенатори, які поспілкувалися зі ЗМІ, розповіли на умовах анонімності, що існує "делікатна лінія, по якій намагаються ходити і Україна, і Білий дім". З одного боку вони наголошують на тому, що Київ потребує негайної підтримки, а з іншого - нагадують про ефективність вже відправленої допомоги, завдяки якій ЗСУ вдалося послабити російський потенціал.

"росія втратила близько 87% особового складу і 63% танків, які вона мала на початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року", - розповів WP співрозмовник, ознайомлений з засекреченою оцінкою розвідки США.

Він додав, що Силам оборони вдалося відкинути на 15 років у розвитку російські сухопутні сили. Окупанти також втратили близько 2200 танків, внаслідок чого були змушені модернізовувати старі моделі, в тому числі й 1970-х років.

"кремль, схоже, вважає, що військовий глухий кут протягом зими виснажить західну підтримку України й в кінцевому підсумку дасть росії перевагу, попри російські втрати та постійну нестачу підготовленого персоналу, боєприпасів і обладнання", - прокоментувала ситуацію речниця Ради нацбезпеки США Адрієнна Вотсон.

Нагадаємо, 11-12 грудня президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей у США, які стосувалися майбутнього голосування Конгресу за виділення фінансування на підтримку України. Він вперше розмовляв з новим спікером Палати представників Майком Джонсоном.