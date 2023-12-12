Зеленський уникнув дебатів щодо імміграції з сенаторами і висвітлив стратегічні потреби України під час зустрічі – CNN

Республіканці продовжують пов’язувати допомогу Україні та кордон з Мексикою під гаслом посилення нацбезпеки США.

12 грудня президент України Володимир Зеленський поспілкувався у Конгрес США із сенаторами від Демократичної та Республіканської партій, через суперечки яких щодо міграційної та прикордонної політики, залишається заблокованим пакет військової допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

Про це повідомляє CNN.

Сенатори, які вийшли з брифінгу з Зеленським, заявили, що він не робив пропозицій і не відкидав їхні заклики щодо посилення безпеки кордонів Сполучених Штатів. Він ретельно уникав втручання у це питання, яке стало наріжним каменем у внутрішній політиці США. Замість цього Зеленський зосередився на тому, щоб пояснити, чому американська допомога є такою важливою для України.

Ось що кажуть сенатори-республіканці після зустрічі з українським президентом, яка тривала майже півтори години.

Сенатор Рон Джонсон сказав, що Зеленський попередив, що Україна не відмовиться від боротьби, якщо підтримка зменшиться, і заявив, що боротьба перетвориться на партизанську війну.

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що дав зрозуміти Зеленському, що призупинення допомоги Україні не пов'язане з гострим питанням кордону.

"Я сказав президенту Зеленському, що моїм обов'язком номер один є захист моєї країни, а також допомога вашій, і я відчуваю, що прикордонна політика моєї країни становить безпосередню загрозу безпеці американського народу. Я сказав: «Ви зробили все, що від вас могли вимагати. Це не ваша проблема", - сказав він журналістам.

Сенатор Майк Раундс сказав, що Зеленський "тримався повністю осторонь" від дебатів щодо імміграції, "як він і мав робити".

"Він був там, щоб пояснити їхні потреби, які їхні плани, які їхні цілі, і запевнити ... нас, що не допустить корупції при розгортанні будь-яких наданих США ресурсів", – сказав Раундс, додавши, що Зеленський детально зупинився на проблемах, пов'язаних з відвоюванням південної частини України у росії, а також на тому, що його країні "дуже, дуже не вистачає необхідних систем протиповітряної оборони".

Сенатор Маркуейн Маллін сказав, що Зеленський підтримував дискусію на «високому рівні», додавши, що український президент «був дуже поважним». Маллін сказав, що підтримує допомогу Україні, але хоче, щоб вона була пов'язана з більш жорсткою прикордонною політикою.

"Ми знаємо, що загрози, з якими ми стикаємося, взаємопов'язані – що росія, Китай і Північна Корея працюють разом, щоб підірвати Америку і Захід. Ми знаємо, що наші кордони, як і кордони України, Ізраїлю та Тайваню, мають бути непорушними. Ось чому вже кілька місяців ми підтримуємо додаткові заходи щодо всіх чотирьох найбільш нагальних викликів національній безпеці, з якими ми стикаємося. Моя підтримка України та Ізраїлю є непохитною. Я відданий підготовці збройних сил США до стримування і захисту від китайської агресії. Я сповнений рішучості взяти під контроль кризу національної безпеки на південному кордоні і працюватиму над цим стільки, скільки знадобиться", – заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл після зустрічі із Зеленським.