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ПОЛІТИКА

Джонсон обіцяє, що Палата представників передасть Сенату власний законопроєкт про допомогу Україні — The Hill

14 березня 2024, 13:59
Джонсон обіцяє, що Палата представників передасть Сенату власний законопроєкт про допомогу Україні — The Hill
з вільних джерел
Республіканці у Палаті працюють над новим законодавством про допомогу Києву, яке, зокрема, може передбачати кредитну програму.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям у середу, 13 березня, що Палата відправить Сенату власне законодавство з допомогою Україні, але попередив, що воно буде суттєво відрізнятися від пакету зовнішньої допомоги американським союзникам на 95 мільярдів доларів, який Сенат ухвалив минулого місяця.

Про це повідомляє The Hill.

У спілкуванні з репортерами ввечері у середу Джонсон сказав, що "працюватиме над згодою Палати представників" щодо рішення для підтримки України і розуміє важливість цього. 

"Ніхто не хоче, щоб владімір путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні... і піде далі у Європу… У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", – сказав Джонсон.

Водночас він додав, що те, про що врешті домовиться Палата представників, може виглядати не так, як проєкт, ухвалений Сенатом.

У спілкуванні з однопартійцями-сенаторами Джонсону довелося відповідати на численні питання стосовно "глухого кута" зі схваленням допомоги Україні.

За словами сенаторів, які були на обговоренні, Джонсон сказав, що Палата представників підготує проєкт щодо підтримки України і спрямує його у Сенат, але з суттєвими відмінностями від того проєкту, який вже схвалив Сенат США у лютому – у вигляді кредиту або ленд-лізу, з міркувань захисту інтересів американських платників податків. 

Це означає, що потенційний новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті. 

Окрім того, Джонсон говорив про створення інструменту на зразок такого, як вже пропонував республіканець Майк Маккоул, що дозволив би конфіскацію російських суверенних активів та передачу коштів від ліквідованого майна у фонд для підтримки України. 

При цьому Джонсон не згадав, чи має намір знову включати у цей проєкт якісь норми щодо південного кордону США, які можуть знову виявитися "червоною лінією" для демократів. 

Сенатор Джон Корнін, один з тих республіканців, які голосували в лютому за вже схвалений Сенатом пакет з коштами на підтримку України, каже, що після цієї дискусії з Джонсоном оптимістично налаштований з приводу того, що Палата представників нарешті схвалить якесь рішення з допомогою для України. 

"Я почув, що спікер тепер казав "Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту", – зазначив він.  

Сенатор Кевін Крамер також сказав, що Майк Джонсон чітко висловив намір допомогти Україні. 

"Він  досить чітко сказав про це", – прокоментував Крамер слова Джонсона про потенційний проєкт з ленд-лізом і законодавством для конфіскації російських активів для наповнення фонду підтримки України. 

Республіканець Ліндсі Грем після зустрічі також сказав, що налаштований дуже оптимістично. 

війнадопомога Україніспікер палати представників

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