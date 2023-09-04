Ексгенсек НАТО запропонував шлях створення трибуналу для переслідування російської агресії проти України

Він закликав створити механізм для притягнення путіна та його поплічників до відповідальності за міжнародні злочини.

Колишній генеральний секретар НАТО Гі Мун заявив, що світу необхідно створити міжнародний трибунал для переслідування злочину агресії росії проти України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Для подібного трибуналу спершу необхідна спеціальна резолюція Генеральної Асамблеї ООН, сказав ексгенсек НАТО. За його словами, цей механізм закриє правову прогалину, оскільки чинний Міжнародний кримінальний суд не може переслідувати злочин агресії. Причиною стало те, що Росія не ратифікувала Римський статут, з іншого боку рішення Ради Безпеки ООН росія заветує.

"Мир, чи справедливість — це хибний вибір”, — заявив ексгенсек ООН щодо можливих нарікань, що прагнення справедливості може затягнути шлях до миру".

Він наголосив, що російсько-українська війна є “кричущим” порушенням Статуту ООН. На його думку, трибунал має отримати широку міжнародну підтримку, зокрема серед країн Азії, Африки та Латинської Америки.