Екслідер Демпартії Молдови Плахотнюк екстрадований після затримання в Афінах

25 вересня 2025, 12:03
Екслідер Демпартії Молдови Плахотнюк екстрадований після затримання в Афінах
Олександр Плахотнюк. Фото: tymoshenko.ua
Він уже перебуває під арештом і готується до суду.

Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка, якого розшукували за низкою тяжких злочинів, екстрадували з Греції до Кишинева 25 вересня. Його доставили прямим рейсом з Афін під конвоєм, після чого помістили до одиночної камери у столичній в’язниці №13.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на міністерку юстиції Молдови Вероніку Михайлов-Морару.

На батьківщині Плахотнюк є фігурантом щонайменше трьох кримінальних проваджень. Найгучніша справа — участь у розкраданні мільярда доларів з молдовських банків у 2014 році. За версією прокуратури, через компанії, пов’язані з проросійським олігархом Іланом Шором, Плахотнюк отримав 39 мільйонів доларів і 3,5 мільйона євро. Цю справу передали до суду ще у липні 2023 року.

Раніше, 22 липня 2025 року, Плахотнюка затримали в аеропорту Афін під час спроби вилетіти до Дубая. На той момент він перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з лютого. Після затримання він погодився на добровільну екстрадицію.

Крім того, Плахотнюк має проблеми і в росії: там його заочно звинуватили у керівництві злочинним угрупованням, контрабанді наркотиків і незаконному виведенні капіталів. Москва також подала запит на його екстрадицію після арешту в Греції.

 
Володимир ПлахотнюкГреціяМолдова

