Старший науковий співробітник Інституту миру та дипломатії вважає, що основна увага України має бути зосереджена на звільненні окупованих територій.

Вторгнення України в Курську область відволікає важливі ресурси з основного поля бою, пропонуючи при цьому незначний стратегічний виграш. Хоча вторгнення завдало певної психологічної шкоди росії, такі поверхневі перемоги мало що змінюють у динаміці війни.

Про це пише Ендрю Лейтем, старший науковий співробітник Інституту миру та дипломатії.

На думку автора, відволікання сил з основного театру військових дій є величезним стратегічним прорахунком. Кожен солдат, танк і артилерійська установка, задіяні у вторгненні в росію, є втратою для українських зусиль зі звільнення окупованих територій.

"Україна стоїть перед критичним переломним моментом. Шлях вперед пов'язаний з викликами, але очевидно, що основна увага має бути зосереджена на звільненні окупованих територій. Витрачати дорогоцінні ресурси на символічний жест [операцію в Курській області] — це розкіш, яку країна не може собі дозволити", - зазначив автор.

Проте, американський сенатор-демократ Марк Келлі заявив, що рішення України розпочати операцію на території Курської області може змінити перебіг розв'язаної рф війни. Келлі зазначив, що несподіваний український наступ на Курську область шокував кремлівського правителя владіміра путіна.