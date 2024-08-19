Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Експерт закликає Україну зосередити увагу на звільненні окупованих територій, а не на вторгненні в Курську область – The Hill

19 серпня 2024, 14:58
Експерт закликає Україну зосередити увагу на звільненні окупованих територій, а не на вторгненні в Курську область – The Hill
Фото: twitter.com/mikekomar
Старший науковий співробітник Інституту миру та дипломатії вважає, що основна увага України має бути зосереджена на звільненні окупованих територій.

Вторгнення України в Курську область відволікає важливі ресурси з основного поля бою, пропонуючи при цьому незначний стратегічний виграш. Хоча вторгнення завдало певної психологічної шкоди росії, такі поверхневі перемоги мало що змінюють у динаміці війни.

Про це пише Ендрю Лейтем, старший науковий співробітник Інституту миру та дипломатії.

На думку автора, відволікання сил з основного театру військових дій є величезним стратегічним прорахунком. Кожен солдат, танк і артилерійська установка, задіяні у вторгненні в росію, є втратою для українських зусиль зі звільнення окупованих територій.

"Україна стоїть перед критичним переломним моментом. Шлях вперед пов'язаний з викликами, але очевидно, що основна увага має бути зосереджена на звільненні окупованих територій. Витрачати дорогоцінні ресурси на символічний жест [операцію в Курській області] — це розкіш, яку країна не може собі дозволити", - зазначив автор.

Проте, американський сенатор-демократ Марк Келлі заявив, що рішення України розпочати операцію на території Курської області може змінити перебіг розв'язаної рф війни. Келлі зазначив, що несподіваний український наступ на Курську область шокував кремлівського правителя владіміра путіна.

війнаокупаціяЗСУКурськ

Останні матеріали

Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 16:17
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Політика
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 11:09
Політика
"Відступаючі" українські сили захопили нові населені пункти і райони Курської області. Війна – це пекло – Том Купер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 00:22
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 08:03
Битва маневрів. Як російські пропагандони
Політика
Битва маневрів. Як російські пропагандони "виграли" Курську битву – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 16:14
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється