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Експорт агропродукції з України в рамках "зернової угоди" досяг 3,7 млн тонн

Вихід 10 суден із 169,3 тис. тонн агропродукції з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи заплановано у неділю.
Експорт агропродукції з України в рамках "зернової угоди" досяг 3,7 млн тонн

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

"На 10:00 ранку з портів Великої Одеси вийшли вісім суден, а ще два - чекають на свою чергу і сприятливі умови",зазначило відомство у фейсбуці.

Загалом із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано вже 3,7 млн тонн продовольства, а загальна кількість суден для країн Азії, Європи та Африки досягла 165.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участі ООН, України, Туреччини та росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Раніше повідомлялось, що російське вторгнення наблизило 70 мільйонів людей до смерті від голоду.

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18 09 2022 15:51
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