НОВИНИВихід 10 суден із 169,3 тис. тонн агропродукції з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи заплановано у неділю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експорт агропродукції з України в рамках "зернової угоди" досяг 3,7 млн тонн
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).
"На 10:00 ранку з портів Великої Одеси вийшли вісім суден, а ще два - чекають на свою чергу і сприятливі умови", - зазначило відомство у фейсбуці.
Загалом із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано вже 3,7 млн тонн продовольства, а загальна кількість суден для країн Азії, Європи та Африки досягла 165.
Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участі ООН, України, Туреччини та росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".
Раніше повідомлялось, що російське вторгнення наблизило 70 мільйонів людей до смерті від голоду.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 09 2022 15:51 МЕДІА
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер
- Куди рухатиметься далі Україна? Києву знадобиться більше підтримки США та Заходу, щоб перемогти – Ендрю Міхта