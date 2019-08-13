ПОЛІТИКА НОВИНИЕкспрезидент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв підозрюється в організації масових заворушень, незаконному обігу зброї, організації замаху та вбивстві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експрезидента Киргизстану Атамбаєва підозрюють у організації масових заворушень і вбивстві, - прокуратура
"Сьогодні звинувачення пред'явлені Атамбаєву - за фактами організації заворушень, незаконному обігу зброї"
Фото: 24.kg
"Сьогодні звинувачення пред'явлені Атамбаєву - за фактами організації заворушень, незаконному обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, вбивства і замаху на вбивство", - заявив генпрокурор Откурбек Джамшитов, інформує "Громадське".
Нагадаємо, що колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв здався владі.
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