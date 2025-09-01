Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ердоган запросив путіна до Туреччини

01 вересня 2025, 12:55
Ердоган запросив путіна до Туреччини
Фото: aa.com.tr
Це сталося на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС) у Китаї
Президент Туреччини Реджеп Ердоган та очільник кремля владімір путін обговорили Україну та можливий візит диктатора до Туреччини. 
 
Про це повідомляють турецькі та російські ЗМІ.
 
За даними турецьких ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Ердоган провів зустріч з російським диктатором та під час під час перемовин запросив путіна відвідати Туреччину.
 
"Це залишається чинним. Ми незабаром бажаємо побачити вас у нашій країні", - сказав Ердоган.
 
Натомість путін, як заявляє кремль, на зустрічі "висловив упевненість, що особлива роль Туреччини у врегулюванні війни в Україні буде затребуваною й надалі".
 
Темами переговорів були ситуація в Україні та подальші шляхи дипломатичного врегулювання конфлікту.

 

ПутінЕрдоганвійна в Україніросія окупанти

