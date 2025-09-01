Ердоган запросив путіна до Туреччини

Це сталося на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС) у Китаї

Президент Туреччини Реджеп Ердоган та очільник кремля владімір путін обговорили Україну та можливий візит диктатора до Туреччини.

Про це повідомляють турецькі та російські ЗМІ.

За даними турецьких ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Ердоган провів зустріч з російським диктатором та під час під час перемовин запросив путіна відвідати Туреччину.

"Це залишається чинним. Ми незабаром бажаємо побачити вас у нашій країні", - сказав Ердоган.