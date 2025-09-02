Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ердоган заявив, що путін і Зеленський не готові до зустрічі

02 вересня 2025, 16:09
Ердоган заявив, що путін і Зеленський не готові до зустрічі
Фото: Прямий
Президент Туреччини обговорював з російським диктатором та українським лідером припинення війни
Очікуваної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та путіним поки що не буде.
 
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Reuters.
 
Ердоган повідомив, що обговорив шляхи завершення війни в Україні з путіним під час переговорів у Китаї та з президентом України Володимиром Зеленським телефоном. Однак, за його словами, вони "поки що не готові" до зустрічі.
 
Ердоган розповів журналістам про це на борту літака після повернення з Китаю. Там він зустрівся з путіним, а потім зателефонував Зеленському.
 
За словами турецького президента, переговори між російськими та українськими представниками, які останніми місяцями відбувалися в Стамбулі, показують, що шлях до миру залишається відкритим.
 
Він наголосив, що Туреччина виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир на конкретні результати.
 
Ердоган додав, що будь-яка ініціатива зрештою має вирішуватися на рівні лідерів. Однак, зазначив він, умови для такої зустрічі поки що відсутні.

 

