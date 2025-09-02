Ердоган заявив, що путін і Зеленський не готові до зустрічі

Президент Туреччини обговорював з російським диктатором та українським лідером припинення війни

Очікуваної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та путіним поки що не буде.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Reuters.

Ердоган повідомив, що обговорив шляхи завершення війни в Україні з путіним під час переговорів у Китаї та з президентом України Володимиром Зеленським телефоном. Однак, за його словами, вони "поки що не готові" до зустрічі.

Ердоган розповів журналістам про це на борту літака після повернення з Китаю. Там він зустрівся з путіним, а потім зателефонував Зеленському.