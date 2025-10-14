Ердоган зробив Мелоні незвичну пропозицію — кинути палити

Прем'єр-міністр Італії жартує, що якщо вона кине палити, то може когось убити.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в рамках своєї боротьби з тютюнопалінням має нову ціль — прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні.

Про це пише Politico.

Під час мирного саміту в Єгипті, присвяченого завершенню війни в Газі, Ердоган пообіцяв Мелоні, що знайде спосіб переконати її відмовитися від куріння.

"Ви чудово виглядаєте. Але я мушу змусити вас кинути палити", — сказав турецький лідер.

Відео розмови лідерів опублікувало італійське виданням Il Foglio та інші медіа.

Однак президент Франції Еммануель Макрон, який стояв поруч, одразу ж охолодив ентузіазм Ердогана.

"Це неможливо!", — пожартував він.

"Я знаю, я знаю. Я ж не хочу когось убити", — пожартувала Мелоні, зазначивши, що відмова від куріння може негативно позначитися на її характері.