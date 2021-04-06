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Естонія планує пожертвувати 800 тисяч доз вакцини іншим країнам, в тому числі Україні

Серед них найбільш важливими є партнери, які дивляться в євроатлантичне майбутнє - Грузія, Україна, Молдова - але ми думаємо і про три інші країни - Вірменію, Азербайджан та Білорусь
Естонія обіцяє передати зайві 800 000 доз препарату британсько-шведської компанії AstraZeneca іншим країнам, але точні деталі про пожертвування ще не встановлені.
Естонія планує пожертвувати 800 тисяч доз вакцини іншим країнам, в тому числі Україні Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
 
"У Естонії є бажання пожертвувати вакцини. Перш за все ми дочекаємося, коли у нас буде достатня кількість зайвих препаратів, щоб ми змогли їх пожертвувати. Планується передати 800 000 доз вакцин", - сказала міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.
 
За її словами, частина цих доз буде передана в рамках міжнародної програми COVAX (Vaccines Global Access Facility), а другу частину поставлять країнам Східного партнерства ЄС.
 
"Серед них найбільш важливими є партнери, які дивляться в євроатлантичне майбутнє - Грузія, Україна, Молдова - але ми думаємо і про три інші країни - Вірменію, Азербайджан та Білорусь", - додала Лійметс.
 
Як повідомлялося, адміністрація Байдена у четвер оголосила детальний план того, як вона поділиться першими 25 мільйонами доз вакцини проти коронавірусу з іншими країнами – серед отримувачів буде й Україна.
 
США вирішили надати щонайменше 75% вакцин платформі COVAX, ще 25% країни отримають напряму.
 
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04 06 2021 14:07
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