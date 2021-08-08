Естонія посилює контроль на кордоні у зв'язку з міграційною кризою в Литві і подіями в Латвії

У середу на кордоні Латвії і Білорусії затримано 38 громадян третіх країн, які намагалися незаконно перетнути державний кордон

Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії посилив прикордонний контроль поблизу естонсько-латвійського кордону і в портах, щоб попередити незаконні перетини кордону в разі, якщо збільшиться міграційний тиск у напрямку Естонії.

"З огляду на те, що протягом останньої доби при незаконному перетині білорусько-латвійського кордону прикордонники затримали 28 осіб, ми посилили контроль у прикордонних регіонах Естонії. Але наразі міграційного тиску на Естонію все ж немає", - сказав у суботу міністр внутрішніх справ Крістіан Яані ( Kristian Jaani) порталу телерадіомовлення ERR, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Підполковник поліції відділу прикордонної охорони Департаменту поліції і прикордонної охорони Іво Утсар (Ivo Utsar) сказав, що, оцінивши те, що відбувається в Латвії, було схвалено рішення ще більше посилити прикордонний контроль.

"Основний фокус Департаменту поліції і прикордонної охорони - на внутрішніх кордонах, але вибіркові перевірки патрулі здійснюватимуть по всій Естонії. Ґрунтовні перевірки проводитимуться в портах, оскільки ми не можемо виключити, що незаконно мігруючі люди намагатимуться знайти через Естонію шлях до Північної Європи. Також ми направили додаткові патрулі в район естонсько-латвійського кордону. Для людей, які пересуваються в прикордонних районах, це означає, що поліцейські будуть значно частіше перевіряти документи і автомобілі, автобуси, вантажівки і інший транспорт", - розповів Утсар.

У середу на кордоні Латвії і Білорусії затримано 38 громадян третіх країн, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Ще п'ять були затримані в п'ятницю.

У зв'язку із збільшеними ризиками на латвійсько-білоруському кордоні, латвійська влада ввела посилений нагляд і мобілізувала ресурси Державної прикордонної служби та армії. Підтримка надається і з боку Європейського агентства прикордонної і берегової охорони "Frontex".

Події в Латвії є відлунням міграційної кризи в Литві, куди в нинішньому році прибули понад 4 тис нелегалів, переважно з Іраку. У зв'язку з цим у країні оголошена екстремальна ситуація. На думку литовської влади, те, що відбувається на кордоні, організовано керівництвом Білорусі у відповідь на підтримку офіційним Вільнюсом дій опозиції.

Нагадаємо, що з початку липня з території Білорусі до Литви незаконно потрапили вже понад 2600 мігрантів.