Естонія викрила російську брехню на засіданні Радбезу ООН

Це стало відповіддю на заперечення з боку російської делегації.

Сьогодні, 22 вересня, під час засідання Ради Безпеки ООН міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна оприлюднив докази порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, спростувавши чергову заяву Москви про "відсутність порушень".

Про це повідомляє Європейська правда.

На позачерговому засіданні Радбезу ООН, де росію представляв перший заступник постійного представника при ООН Дмитро Полянський, російська сторона в традиційній зневажливій манері спробувала заперечити звинувачення Таллінна.

"Нашим сусідам тепер привиділось, що з вини рф відбулося порушення повітряного простору Естонії. Доказів, як завжди, немає", – заявив Полянський.

У відповідь на це Тсахкна продемонстрував делегатам документальні підтвердження, зокрема:

роздруківку з радарними даними естонського повітряного спостереження, на яких зафіксовані несанкціоновані цілі,



фотографії трьох російських винищувачів МіГ-31, які, за його словами, порушили повітряний простір Естонії в п’ятницю. На знімках чітко видно, що літаки були озброєні та перебували у бойовій готовності.



"Це порушення є абсолютно очевидним, і росія знову бреше — як вона вже брехала не раз. Ми пам’ятаємо окупацію Грузії у 2008 році, Крим — у 2014-му, і повномасштабну агресію проти України у 2022-му. Тож, будь ласка, не брешіть знову. Тверді докази є", – заявив міністр.

Ще у 2024–2025 роках спостерігається зростання кількості інцидентів за участі російських військових літаків поблизу кордонів країн НАТО, зокрема в повітряному просторі Балтійського регіону. Естонія не вперше фіксує порушення свого неба, що розцінюється як частина ширшої стратегії кремля з тиску на союзників по НАТО.

