У НАТО обговорять відповідь на провокацію рф в естонському небі

Зустріч відбудеться вже завтра і має на меті узгодити відповідь Альянсу на провокацію.

Посли країн НАТО зустрінуться цього тижня для обговорення інциденту з порушенням російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

Про це повідомляє AFP із посиланням на джерела.

Зустріч запланована на вівторок, 23 вересня. Вона відбудеться після ініціативи Естонії провести консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору - положення, що передбачає обговорення ситуації, яка може загрожувати безпеці однієї з країн-членів Альянсу.

Під час засідання посли обговорять можливі відповіді НАТО на порушення та визначать подальші кроки у забезпеченні безпеки регіону.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли у повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там близько 12 хвилин. НАТО повідомило про оперативне перехоплення цих літаків.

Також МЗС Литви та Латвії викликали представників російських посольств для надання пояснень щодо інциденту.

