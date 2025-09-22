Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У НАТО обговорять відповідь на провокацію рф в естонському небі

22 вересня 2025, 19:21
У НАТО обговорять відповідь на провокацію рф в естонському небі
Фото: з вільного доступу
Зустріч відбудеться вже завтра і має на меті узгодити відповідь Альянсу на провокацію.

Посли країн НАТО зустрінуться цього тижня для обговорення інциденту з порушенням російськими винищувачами повітряного простору Естонії. 

Про це повідомляє AFP із посиланням на джерела. 

Зустріч запланована на вівторок, 23 вересня. Вона відбудеться після ініціативи Естонії провести консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору - положення, що передбачає обговорення ситуації, яка може загрожувати безпеці однієї з країн-членів Альянсу.

Під час засідання посли обговорять можливі відповіді НАТО на порушення та визначать подальші кроки у забезпеченні безпеки регіону.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли у повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там близько 12 хвилин. НАТО повідомило про оперативне перехоплення цих літаків.

Також МЗС Литви та Латвії викликали представників російських посольств для надання пояснень щодо інциденту.

Днями ми писали, що російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.

 

РосіяНАТОЕстонія

Останні матеріали

НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється