Естонія закликає Європу рішуче реагувати на російські повітряні провокації

19 вересня три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою.

Старший естонський дипломат Йонатан Всевіов попередив, що вторгнення російських літаків минулого тижня було "частиною серії неприйнятних дій, а не поодиноким випадком".

Про це інформує The Guardian.

"Останніми тижнями в регіоні неодноразово траплялися інциденти з літаками та дронами, і все це відбувалося на тлі незаконної агресивної війни росії в Україні", — зазначив він.

Всевіов, колишній посол Естонії в США, також закликав Європу відреагувати рішуче, заявивши, що "факт вторгнення свідчить про те, що наші попередні повідомлення не були достатньо чіткими або переконливими, щоб змінити безрозсудну поведінку, з якою ми стикаємося".

"Наша мета — чітка оборона. Якщо межі розмиті, їх потрібно визначити заново — рішуче та спільно. Саме цього ми прагнемо досягти в найближчі дні", — додав він.

Всевіов пішов далі, заявивши естонським ЗМІ, що необхідно створити для росії "достатньо неприємні наслідки за цей інцидент, щоб наступного разу вона не вторгалася в цей повітряний простір".

Нагадаємо, 19 вересня три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там близько 12 хвилин. Інцидент назвали свідомою провокацією, а Таллінн ініціював консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому «не сподобався» цей випадок.

Два тижні тому російські безпілотники вперше масово порушили повітряний простір Польщі, частина з них подолала сотні кілометрів у глибині країни, після чого польські сили почали їх збивати.

Крім того, в регіоні почастішали інциденти з глушінням GPS, які країни Балтії пов’язують з військовою активністю росії.