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Facebook хоче навчити штучний інтелект переказувати довгі статті, щоб користувачі не витрачали на них час

Facebook працює над інструментом резюмування довгих статей у ЗМІ для того, щоб користувачі не витрачали на них свій час.
Facebook хоче навчити штучний інтелект переказувати довгі статті, щоб користувачі не витрачали на них час фейсбук месенджер

Про це йшлося на зустрічі працівників компанії у вівторок, 15 грудня, аудіозапис якої отримало у своє користування видання BuzzFeed, зазначає "Громадське".

На цій зустрічі, яка не була публічним заходом, керівник технологічного напряму Facebook Майк Шрьопфер розповів про впровадження в компанії технологій штучного інтелекту. За його словами, саме завдяки штучному інтелекту компанія виявляє й видаляє 95% мови ненависті в соцмережі.

Шрьопфер також розповів про нову розробку Facebook - інструмент TLDR, що розшифровується як "Too Long Didn’t Read" ("Забагато тексту, не читав"). Інструмент за допомогою штучного інтелекту резюмуватиме довгі статті, щоб користувачі не витрачали на них час. Імовірно, TLDR також створюватиме аудіоверсію статті.

Серед інших анонсованих на зустрічі Facebook проєктів - універсальний перекладач і концепт соцмережі із віртуальною реальністю, де користувачі зможуть бачитися одне з одним через аватарки. А ще - нейронний сенсор, який зможе зчитувати команди людей просто з їхнього мозку.

"Нам потрібно розвиватися відповідально, щоб завоювати довіру й право на подальший розвиток. Ми обов’язково маємо подати це правильно, щоб люди в усьому світі могли скористатися цими чудовими технологіями… і не зазнати їхнього негативного впливу", - сказав Шрьопфер.

Представники Facebook відмовилися коментувати BuzzFeed зміст зустрічі 15 грудня.

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16 12 2020 14:31
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