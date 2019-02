Facebook заблокував сторінку Russia Today Сторінка проекту Russia Today не містила дисклеймер про фінансування проекту

Керівництво соціальної мережі Facebook заблокувало сторінку англомовного проекту In the Now російського телеканалу Russia Today.

Фото: joinfo.ua

На сторінці не говорилося про російське фінансуванні сторінки, проте правила соцмережі цього поки не вимагають, повідомила у Telegram головний редактор телеканалу Маргарита Сімоньян, зазначає CNN. Симоньян заявила, що сторінку видалили після звернення телеканалу CNN і фонду Marshall Fund. Як повідомляє CNN, сторінка в Facebook, на відміну від YouTube-каналу, не містила дисклеймер про фінансування проекту з російського держбюджету. За даними CNN, у сторінки було понад 3 млн передплатників, за версією Симоньян - 4 млн передплатників і 2,5 млрд переглядів. Проект створила німецька Maffick Media, 51% якої, як з'ясував телеканал, належать відеоагентству Ruptly, "дочці" RT, а також провідній RT і In the Now Аніссі Науей (49%). Ще три відео-проекти Maffick Media, націлених на молодь (політичний Soapbox, екологічний Waste-Ed і історичний Backthen), також були заблоковані в п'ятницю. За менш як півроку роботи з початку вересня трьом сторінкам вдалося набрати близько 30 млн переглядів. Вони "критикували зовнішню політику США і головні американські ЗМІ, уникаючи негативних коментарів у бік Росії", стверджує CNN. При цьому тільки одна з них, Waste-Ed, розкрила, звідки працюють адміністратори сторінки (троє з США, троє з Німеччини і один - з Росії), однак поки що правила соцмережі цього не вимагають, зазначає телеканал. "[CNN] задали питання Facebook, мовляв, як же так - російське втручання і ось це все? Facebook тут же нас заблокував! Не пред'явивши жодних, як то кажуть, звинувачень. При цьому правила Facebook ми не порушували, претензій до нас жодного разу не було", - написала Симоньян в своєму каналі. Директор національної розвідки США в звіті 2017 року про передбачуване російське втручання в президентські вибори називав RT одним з інструментів поширення пропаганди в ЗМІ. У тому ж році Twitter заборонив телеканалу розміщувати на своїй платформі рекламу, а в січні 2019 року Facebook і Instagram видалили близько п'ятисот акаунтів, що розміщували матеріали агентства Sputnik (власником також є МІА "Росія сьогодні").

