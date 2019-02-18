Facebook заблокував сторінку Russia Today
На сторінці не говорилося про російське фінансуванні сторінки, проте правила соцмережі цього поки не вимагають, повідомила у Telegram головний редактор телеканалу Маргарита Сімоньян, зазначає CNN.
Симоньян заявила, що сторінку видалили після звернення телеканалу CNN і фонду Marshall Fund. Як повідомляє CNN, сторінка в Facebook, на відміну від YouTube-каналу, не містила дисклеймер про фінансування проекту з російського держбюджету. За даними CNN, у сторінки було понад 3 млн передплатників, за версією Симоньян - 4 млн передплатників і 2,5 млрд переглядів.
Проект створила німецька Maffick Media, 51% якої, як з'ясував телеканал, належать відеоагентству Ruptly, "дочці" RT, а також провідній RT і In the Now Аніссі Науей (49%). Ще три відео-проекти Maffick Media, націлених на молодь (політичний Soapbox, екологічний Waste-Ed і історичний Backthen), також були заблоковані в п'ятницю. За менш як півроку роботи з початку вересня трьом сторінкам вдалося набрати близько 30 млн переглядів.
Вони "критикували зовнішню політику США і головні американські ЗМІ, уникаючи негативних коментарів у бік Росії", стверджує CNN. При цьому тільки одна з них, Waste-Ed, розкрила, звідки працюють адміністратори сторінки (троє з США, троє з Німеччини і один - з Росії), однак поки що правила соцмережі цього не вимагають, зазначає телеканал.
"[CNN] задали питання Facebook, мовляв, як же так - російське втручання і ось це все? Facebook тут же нас заблокував! Не пред'явивши жодних, як то кажуть, звинувачень. При цьому правила Facebook ми не порушували, претензій до нас жодного разу не було", - написала Симоньян в своєму каналі.
Директор національної розвідки США в звіті 2017 року про передбачуване російське втручання в президентські вибори називав RT одним з інструментів поширення пропаганди в ЗМІ. У тому ж році Twitter заборонив телеканалу розміщувати на своїй платформі рекламу, а в січні 2019 року Facebook і Instagram видалили близько п'ятисот акаунтів, що розміщували матеріали агентства Sputnik (власником також є МІА "Росія сьогодні").
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