Фігуранту справи "Роттердам+" суд призначив заставу в 25 разів меншу, ніж просила прокуратура

"Суддя Солом'янського суду Марія Зелінська обрала запобіжний захід ексчлену НКРЕКП Володимиру Євдокімову, одному з 6 підозрюваних у справі "Роттердам +". Тобто утримання під вартою або мізерна застава в 2 млн грн"

Солом'янський районний суд Києва заарештував одного з фігурантів у справі про ймовірне зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК) під час впровадження формули "Роттердам+".

Колишньому члену Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг Володимиру Євдокімову обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 2 місяці з альтернативою застави в 2 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

"Суддя Солом'янського суду Марія Зелінська обрала запобіжний захід ексчлену НКРЕКП Володимиру Євдокімову, одному з 6 підозрюваних у справі "Роттердам +". Тобто утримання під вартою або мізерна застава в 2 млн грн", - йдеться в повідомленні громадської організації на сторінці у фейсбуці.

Водночас у повідомленні вказується, що прокуратура клопотала про утримання Євдокімова під вартою з альтернативою застави в 50 млн грн.

Нагадаємо, 8 серпня колишній глава Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк, директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокімов, начальник відділу НКРЕКП, керівник управління НКРЕКП та два топменеджери холдингу ДТЕК отримали підозри у справі" Роттердам+". За версією слідства, через створену ними формулу українські споживачі отримали майже 19 млрд гривень збитків. Затриманий наразі тільки колишній член НКРЕКП, а нині директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокімов.

НКРЕКП наприкінці квітня 2016 року почало застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, затвердивши її на другий-четвертий квартали 2016 року. Порядок передбачає визначення ціни вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки до України".

За формулою "Роттердам+" вугілля українських виробників купується за ціною палива в нідерландському порту Роттердам (південноафриканське або американське вугілля, транспортоване морем до порту). Водночас до ціни додали ще й уявну вартість перевезення з Роттердама в Україну і перевалку такого вугілля в порту.

Нагадаємо, що 23 серпня 2018 року НКРЕКП остаточно скасувала "Роттердам+".