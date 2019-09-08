Фігуранту справи "Роттердам+" суд призначив заставу в 25 разів меншу, ніж просила прокуратура
Колишньому члену Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг Володимиру Євдокімову обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 2 місяці з альтернативою застави в 2 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.
"Суддя Солом'янського суду Марія Зелінська обрала запобіжний захід ексчлену НКРЕКП Володимиру Євдокімову, одному з 6 підозрюваних у справі "Роттердам +". Тобто утримання під вартою або мізерна застава в 2 млн грн", - йдеться в повідомленні громадської організації на сторінці у фейсбуці.
Водночас у повідомленні вказується, що прокуратура клопотала про утримання Євдокімова під вартою з альтернативою застави в 50 млн грн.
Нагадаємо, 8 серпня колишній глава Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк, директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокімов, начальник відділу НКРЕКП, керівник управління НКРЕКП та два топменеджери холдингу ДТЕК отримали підозри у справі" Роттердам+". За версією слідства, через створену ними формулу українські споживачі отримали майже 19 млрд гривень збитків. Затриманий наразі тільки колишній член НКРЕКП, а нині директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокімов.
НКРЕКП наприкінці квітня 2016 року почало застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, затвердивши її на другий-четвертий квартали 2016 року. Порядок передбачає визначення ціни вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки до України".
За формулою "Роттердам+" вугілля українських виробників купується за ціною палива в нідерландському порту Роттердам (південноафриканське або американське вугілля, транспортоване морем до порту). Водночас до ціни додали ще й уявну вартість перевезення з Роттердама в Україну і перевалку такого вугілля в порту.
Нагадаємо, що 23 серпня 2018 року НКРЕКП остаточно скасувала "Роттердам+".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн