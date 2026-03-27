Філіппіни та Франція підписали військовий договір

Філіппіни та Франція підписали угоду про проведення спільних військових навчань, яка дозволить їм проводити спільні військові навчання на території одне одного.

Міністр оборони Філіппін Жільберто Теодоро та міністр збройних сил та ветеранів Франції Катрін Вотрен підписали угоду 26 березня під час зустрічі в Парижі, де вони обговорили регіональні виклики безпеці та підтвердили підтримку міжнародного порядку.

Вони також закликали до «мирного вирішення спорів» та необхідності зміцнення стійкості ланцюгів поставок у часи кризи.Окрім Франції, Філіппіни також мають угоди про війська, що прибувають до США, Австралії, Японії та Нової Зеландії.

Підписання Манілою угоди з Парижем відбулося через день після того, як філіппінські військові заявили, що китайський ракетний фрегат «виконав небезпечний та непрофесійний маневр» проти судна ВМС Філіппін, яке проводило морську операцію поблизу острова Тіту, одного з ключових форпостів Маніли в Південнокитайському морі.

Пекін претендує майже на все Південно-Китайське море, стратегічний водний шлях, яким щорічно проходить товарів на понад 3 трильйони доларів.

Азійський економічний та військовий гігант неодноразово відмовлявся визнавати рішення 2016 року, яке анулювало його претензії на весь водний шлях.