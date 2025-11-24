Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія скликає перший саміт Східного флангу ЄС у Гельсінкі

24 листопада 2025, 18:11
Фінляндія скликає перший саміт Східного флангу ЄС у Гельсінкі
Фото: korrespondent.net
На ньому лідери обговорять загрози безпеці та поглиблення оборонної співпраці на східному кордоні Європи.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запросив лідерів семи держав-членів ЄС на перший одноденний саміт Східного флангу, який відбудеться 16 грудня в Гельсінкі.

Про це оголосив департамент комунікацій фінського уряду. 

Зустріч буде присвячена загрозам безпеці Європи та обороноздатності, особливо на східному кордоні блоку. Під час саміту країни зможуть обговорити поглиблення співпраці у сфері оборони та управління кордонами.

У саміті візьмуть участь прем'єр-міністри Швеції (Ульф Крістерссон), Естонії (Крістен Міхал), Латвії (Евіка Сіліня), Польщі (Дональд Туск) і Болгарії (Росен Желязков), а також президенти Румунії (Нікушор Дан) та Литви (Гітанас Науседа).

Примітно, що серед запрошених не згадуються лідери Угорщини та Словаччини, які також входять до Східного флангу ЄС.

За словами Орпо, саміт стане важливою нагодою для глибокого обговорення загроз безпеці та зміцнення співпраці на східному кордоні Європи. Захід відбудеться напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі.

 

