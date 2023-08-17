Фінляндія та Естонія, як виключення, дозволили трьом літакам із росії пролетіти через свій повітряний простір
Фінляндія та Естонія як виключення дозволили трьом літакам із росії пролетіти через свій повітряний простір, який закритий для лайнерів країни-агресора з початку повномасштабної війни проти України.
Про це повідомляє агентство "Медуза".
Три літаки російських авіакомпаній — "росії", "Уральських авіаліній" та Nordwind — через грозу перетнули повітряний простір Фінляндії та Естонії, коли виконували польоти до Калінінграда та з міста.
У ніч проти 17 серпня грозовий фронт на кілька хвилин перекрив єдиний коридор для прольоту до Калінінграда над нейтральними водами Фінської затоки.
Бортам Уральських авіаліній і Nordwind допомогла Фінляндія, дозволивши зайти в її повітряний простір для обходу грози, а Естонія впустила у своє небо лайнер росії. Усі літаки залетіли у повітряний простір Фінляндії та Естонії на 5-10 хвилин.