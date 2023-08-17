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Фінляндія та Естонія, як виключення, дозволили трьом літакам із росії пролетіти через свій повітряний простір

17 серпня 2023, 17:33
Фінляндія та Естонія, як виключення, дозволили трьом літакам із росії пролетіти через свій повітряний простір
Джерело: nikvesti.com
Причиною тимчасового послаблення заборони стала гроза.

Фінляндія та Естонія як виключення дозволили трьом літакам із росії пролетіти через свій повітряний простір, який закритий для лайнерів країни-агресора з початку повномасштабної війни проти України. 

Про це повідомляє агентство "Медуза".

Три літаки російських авіакомпаній — "росії", "Уральських авіаліній" та Nordwind — через грозу перетнули повітряний простір Фінляндії та Естонії, коли виконували польоти до Калінінграда та з міста.

У ніч проти 17 серпня грозовий фронт на кілька хвилин перекрив єдиний коридор для прольоту до Калінінграда над нейтральними водами Фінської затоки.

Бортам Уральських авіаліній і Nordwind допомогла Фінляндія, дозволивши зайти в її повітряний простір для обходу грози, а Естонія впустила у своє небо лайнер росії. Усі літаки залетіли у повітряний простір Фінляндії та Естонії на 5-10 хвилин.

 

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