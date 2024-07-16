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ПОЛІТИКА

Фінляндія вводить закон про депортацію у відповідь на міграційний тиск з росії

16 липня 2024, 20:17
Фінляндія вводить закон про депортацію у відповідь на міграційний тиск з росії
Фото: korrespondent.net
росіяни спрямовують великі групи мігрантів на фінський кордон.

Президент Фінляндії Олександр Стубб у вівторок, 16 липня, затвердив так званий закон про депортацію. Він набуде чинності 22 липня.

Про це повідомляє Yle.

Найсуттєвіша зміна, внесена законом, полягає в тому, що шукачам притулку, які намагаються в’їхати до Фінляндії, можуть заборонити в’їзд або вислати з країни. Це означає, що фінським прикордонникам більше не потрібно буде приймати заяви від усіх на східному кордоні з росією. При цьому президент та уряд самостійно визначатимуть, коли саме застосовувати законопроєкт.

"Закон, який є відступом від Конституції і який є життєво важливим для нашої національної безпеки, прийнято. Я розумію напруженість, пов’язану із законом", — заявив Стубб у соцмережах.

Yle зазначає, що уряд країни вважає законопроєкт необхідним для боротьби з будь-яким потенційним використанням "гібридного впливу" росією. Це, зокрема, спрямування великих груп мігрантів до фінських контрольно-пропускних пунктів на східному кордоні.

Фінляндіяміграціяросія загроза

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