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Фінський літак не зміг приземлитися в аеропорту поруч із російським кордоном через глушіння GPS

23 серпня 2024, 16:44
Фінський літак не зміг приземлитися в аеропорту поруч із російським кордоном через глушіння GPS
Фото: Finnair
На борту літака перебував 21 пасажир.

Пасажирський літак Finnair, який прямував із Гельсінкі до фінського міста Йоенсуу, який поблизу кордону з росією, не зміг приземлитися в пункті призначення через перешкоди GPS-сигналу

Про це повідомляє фінський мовник Yle

На сайті Flightradar24, який відстежує авіаперельоти, можна побачити, що літак кружляв над Йоенсуу, після чого повернувся до аеропорту Гельсінкі-Вантаа.

Крім того, було скасовано ранковий зворотній рейс з Йоенсуу в Гельсінкі.

В пресслужбі Finnair заявили, що на борту літака перебував 21 пасажир, усіх перенаправили на інший рейс.

Джерело перешкод встановити не вдалося, проте Агентство транспорту та зв'язку Traficom у травні заявило, що за GPS-перешкодами у Фінляндії стоїть росія.

Раніше ми писали, що російське GPS заглушило сотні рейсів.

 

РосіялітакGPSФінляндія

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