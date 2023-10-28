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ПОЛІТИКА

Фіцо натякає, що допомога ЄС ніяк не вплине на результат війни в Україні

28 жовтня 2023, 17:12
Фіцо натякає, що допомога ЄС ніяк не вплине на результат війни в Україні
Фото: news.yahoo.com
Він стверджує, що поки Захід "вливає" гроші в нашу країну, деякі європейські країни урізають власні потреби.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав Україну найбільш корумпованою країною у світі, і це "стосується усіх рівнів влади", натякнувши, що цей факт наводить на сумнів щодо того, чи потрібно ЄС збільшувати для Києва фінансову підтримку. 

Слова політика цитує Dennik N.

"Чи фінансування України змінило щось у результаті війни?" – риторично запитав словацький прем’єр. - Вкладімо ще 50 мільярдів і неважливо, що станеться?". 

Фіцо стверджує, що Києву не потрібно надавати ті 50 млрд євро, які ЄС планує витратити на допомогу Україні в період з 2024 по 2027 роки. Аргументує він свою думку ще й тим, що всередині блоку немає єдності щодо цього питання, а кілька прем'єр-міністрів країн Євросоюзу "загнані в глухий кут" через ситуацію в нашій державі. 

"Якщо стратегія полягає в тому, щоб продовжувати вливати туди гроші, 1,5 мільярда євро на місяць без жодного результату, а ми повинні урізати наші власні ресурси? Адже у нас величезні проблеми і державні гроші у скрутному стані", – вважає він.

Після проведення у Словаччині парламентських виборів питання виділення країною військової допомоги ЗСУ неодноразово переглядалося. Спершу президентка Зузана Чапутова заявляла, що її скасовують, адже до влади прийшов новий уряд, та згодом вона знову обіцяла, що допомога буде. Але в кінцевому результаті новопризначений прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що його країна не допомагатиме нашій боротися з російською агресією. Він впевнений, що гроші, які йдуть на підтримку України, ніяк не вплинуть на результат війни, адже рф все одно не віддасть окуповані території. 

ЄСдопомога УкраїніФіцо

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