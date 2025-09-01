Фіцо оголосив про зустрічі з путіним і Зеленським

За словами Фіцо, 3 вересня він вирушить до Китаю на військовий парад.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що найближчими днями проведе окремі зустрічі з президентом росії владіміром путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня конституції Словаччини.

За словами Фіцо, 3 вересня він вирушить до Китаю на військовий парад з нагоди річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Захід відвідають 26 іноземних лідерів, серед яких — путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. У Пекіні у словацького прем’єра запланована окрема зустріч із президентом рф.

Водночас ввечері 5 вересня Фіцо планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Словаччині. Деталі перемовин наразі не розкриваються.

Також під час поїздки до Китаю глава словацького уряду проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. "Ці лідери представляють мільярди людей і мають власну думку — правильну чи неправильну", — наголосив Фіцо.

Він додав, що завчасно поінформував представників ЄС про свій візит до Пекіна.

Як повідомлялося, 4 вересня у Парижі відбудеться зустріч європейських лідерів за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, де продовжать обговорювати гарантії безпеки для України.