Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Фіцо оголосив про зустрічі з путіним і Зеленським

01 вересня 2025, 21:53
Фіцо оголосив про зустрічі з путіним і Зеленським
Фото: news.yahoo.com
За словами Фіцо, 3 вересня він вирушить до Китаю на військовий парад.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що найближчими днями проведе окремі зустрічі з президентом росії владіміром путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня конституції Словаччини.

За словами Фіцо, 3 вересня він вирушить до Китаю на військовий парад з нагоди річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Захід відвідають 26 іноземних лідерів, серед яких — путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. У Пекіні у словацького прем’єра запланована окрема зустріч із президентом рф.

Водночас ввечері 5 вересня Фіцо планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Словаччині. Деталі перемовин наразі не розкриваються.

Також під час поїздки до Китаю глава словацького уряду проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. "Ці лідери представляють мільярди людей і мають власну думку — правильну чи неправильну", — наголосив Фіцо.

Він додав, що завчасно поінформував представників ЄС про свій візит до Пекіна.

Як повідомлялося, 4 вересня у Парижі відбудеться зустріч європейських лідерів за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, де продовжать обговорювати гарантії безпеки для України.

КитайВладімір ПутінпарадпереговориРоберт Фіцовійна в УкраїніВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється