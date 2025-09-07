Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фон дер Ляєн: кремль знущається з дипломатії, вбивства мають припинитися

07 вересня 2025, 16:48
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
москва цинічно зневажає дипломатію та міжнародне право.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн рішуче засудила чергову масовану атаку росії на Україну, заявивши, що кремль демонструє зневагу до міжнародного права та дипломатії.

Про це вона написала у соцмережі X (Twitter)

"кремль вкотре знущається з дипломатії, ігнорує міжнародне право і без розбору вбиває людей", - підкреслила фон дер Ляєн, коментуючи нічну атаку, яку назвала однією з наймасштабніших.

Вона наголосила, що під удари потрапили не лише житлові будинки, а й урядові установи, що свідчить про цілеспрямований терор.

За словами президентки Єврокомісії, ЄС і надалі підтримуватиме Україну, зміцнюючи її збройні сили, створюючи надійні гарантії безпеки та посилюючи санкційний тиск на росію.

"Вбивства мають припинитися", – підсумувала фон дер Ляєн.

Зазначимо, що сьогодні вночі росія атакувала Київ дронами і ракетами - вже відомо двох загиблих, серед яких немовля.

 

