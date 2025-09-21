Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фон дер Ляєн висловилася про ймовірність Третьої світової війни

21 вересня 2025, 17:57
Урсула фон дер Ляйен. Фото: bild.de
За словами президентки Єврокомісії, вона зробить все, аби зберегти мир у Європі.
Ймовірність початку Третьої світової війни наразі відсутня.
 
Про це сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Le Soir.
 
Вона наголосила, що зараз людство живе у дуже небезпечній епосі.
 
"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість у зміцненні оборонних можливостей. З огляду на зростаючу ворожість у світі, ми маємо вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання та миру", - сказала голова Європейської комісії.
 
За словами президентки Єврокомісії, ЄС відповідає за єдиний ринок для його галузей промисловості, досліджень та інновацій, а також малих і середніх підприємств, що включає й оборонну сферу. 
 
"Ми беремо на себе свою частку відповідальності за захист Союзу. Ми маємо дивитися правді в очі: світ кардинально змінився, і ми маємо бути готовими до викликів. Для цього ми маємо довести собі, нашим союзникам і нашим супротивникам, що Європа має волю і здатність захищати себе. І якщо подивитися на численні заходи, які ми вжили - для нашої енергетичної безпеки, для нашої готовності в галузі оборони - з часу вторгнення росії в Україну в 2022 році, то ми на правильному шляху", - запевнила політик.
 
Коли у неї запитали, чи є відсутність реакції американської армії на атаку російських безпілотників у Польщі доказом того, що у подібних інцидентах ЄС може розраховувати лише на себе, фон дер Ляєн відповіла: 
 
"Ці інциденти, зокрема той, що стався в Польщі, є дуже значущими. І хоча НАТО має залишатися в центрі нашої колективної оборони, нам потрібна набагато сильніша європейська опора. Європа має бути більш автономною та незалежною в питаннях безпеки. Ми маємо програму для досягнення цієї мети: "Підготовка до 2030 року". Ми усуваємо прогалини в наших можливостях. Ми прискорюємо процедури. Ми мобілізуємо до 800 мільярдів євро для сектору оборони. Ми захистимо кожен сантиметр Європейського Союзу".

 

війна в Україніросія окупанти

