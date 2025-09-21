Фон дер Ляєн висловилася про ймовірність Третьої світової війни

За словами президентки Єврокомісії, вона зробить все, аби зберегти мир у Європі.

Ймовірність початку Третьої світової війни наразі відсутня.

Про це сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Le Soir.

Вона наголосила, що зараз людство живе у дуже небезпечній епосі.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість у зміцненні оборонних можливостей. З огляду на зростаючу ворожість у світі, ми маємо вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання та миру", - сказала голова Європейської комісії.

За словами президентки Єврокомісії, ЄС відповідає за єдиний ринок для його галузей промисловості, досліджень та інновацій, а також малих і середніх підприємств, що включає й оборонну сферу.