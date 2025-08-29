Фон дер Ляєн: Європа захищає себе від путіна-хижака

За її словами, паралельно ЄС повинен працювати над зміцненням українських збройних сил.

російський диктатор владімір путін - хижак. Він не зупиниться на Україні й вже атакує європейські країни.

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліньою.

"Ризики, про які нас попереджали ваша країна (Латвія - ред.) та інші балтійські країни, на жаль, матеріалізувалися. Жорстока війна росії проти України триває вже четвертий рік. путін - хижак. путінські посередники роками атакують наші суспільства гібридними атаками та кібератаками", - сказала фон дер Ляєн.

Ще як приклад вона навела "перетворення мігрантів на зброю".

"Тож, зміцнюючи оборону України, ми також повинні брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І це логіка плану оборонної промисловості на 800 млрд євро, який ми разом запустили", - додала глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн підкреслила, що весь Євросоюз має розуміти, "що важливо працювати над готовністю, реагувати на ризики та загрози, що зростають".

Вона зазначила, що це включає важливість фінансової гнучкості для держав-членів ЄС "інвестувати у власну оборону" та необхідність розглянути можливість закупівель по всій Європі.