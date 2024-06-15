Foreign Affairs: НАТО готується до можливого російського вторгнення: Європа мусить посилити свою оборону

Першим кроком для європейських країн-членів НАТО є збільшення витрат на оборону.

У той час як в Україні триває війна, а в США розгортається президентська кампанія, лідери НАТО намагаються підготувати Альянс до всіх можливих варіантів розвитку подій. Міністри оборони Німеччини й Данії попередили, що росія може напасти на союзників по НАТО "протягом п'яти років". Конфлікт може статися раніше, якщо росія досягне прориву на полі бою в Україні.

А до кінця року колишній президент США Дональд Трамп, який закликав російських лідерів "робити все, що їм заманеться" з членами НАТО, які "не платять", маючи на увазі цільовий показник витрат Альянсу, може стати новообраним президентом. Тим часом, хто б не зайняв Білий дім, він продовжить перекидати американські ресурси в Індо-Тихоокеанський регіон. Силова присутність США в Європі буде зменшуватися.

Про це пише Foreign Affairs.

Трансатлантична безпека побудована на двох стовпах: силі США і силі Європи. Якщо Сполучені Штати похитнуться у своїх зобов'язаннях щодо НАТО або будуть надто втягнуті у військові дії, Європа візьме на себе тягар захисту континенту.

Однак наразі Європа не готова до такої відповідальності. Хоча європейські уряди збільшують свої інвестиції в оборону і допомогу Україні, деякі європейські члени НАТО все ще не дотягують до цільових показників витрат на оборону, встановлених Альянсом. Вражаюча кількість обладнання та боєприпасів, яку європейські країни надали Україні, також виснажила деякі їхні власні запаси озброєнь.

Посилення європейської складової НАТО є чіткою відповіддю на проблему безпеки континенту. Проте протягом 25 років Сполучені Штати неохоче підтримували посилення ролі Європи в Альянсі. Навіть коли Вашингтон закликав своїх європейських союзників витрачати більше коштів на оборону, американські лідери не бажали віддавати кермо влади над трансатлантичною безпекою. Зараз настав час для того, щоб це мислення змінилось.

Коли лідери країн Альянсу зберуться у Вашингтоні на саміт з нагоди 75-ї річниці НАТО в липні, вони повинні взяти на себе зобов'язання зміцнити європейську оборону. Європа повинна інвестувати більше коштів у покращення своїх військових можливостей і бойової потужності, а також краще координувати зусилля окремих країн. Сполучені Штати повинні заохочувати таку трансформацію. Без сильнішого залучення Європи, росія продовжуватиме загрожувати трансатлантичній безпеці, а Сполучені Штати не зможуть зосередити свої ресурси на Китаї.

Першим кроком для європейських країн є збільшення витрат на оборону — сфера, в якій вони вже досягли помітних успіхів. Оскільки європейська економіка набагато більша за російську, європейським країнам не потрібно відповідати її 7,5% витрат.

Європейські члени НАТО повинні спрямувати свої витрати на усунення найсерйозніших недоліків, а саме: на протиповітряну і протиракетну оборону, озброєння великої дальності, спостереження, стратегічний транспорт, дозаправку літаків класу "повітря-повітря" і придушення протиповітряної оборони супротивника.

У довгостроковій перспективі вони повинні інвестувати в нові інструменти, такі як штучний інтелект, автономні системи, кібертехнології, космічні технології, гіперзвукові технології та контргіперзвукові технології, щоб зберегти якісну перевагу над росією.

Європейські країни також повинні мати можливість робити більший внесок у бойові сили Альянсу. Європейським країнам-членам також потрібно краще координувати своє оборонне виробництво.

Протягом багатьох років тенденції рухалися в неправильному напрямку: серед країн ЄС спільні оборонні закупівлі впали з 21% від загального обсягу у 2016 році до 11% у 2020 році. Зараз ЄС намагається змінити цю траєкторію, встановлюючи амбітні цілі щодо спільних закупівель, виробництва і торгівлі оборонним обладнанням в межах союзу за допомогою Європейської оборонно-промислової стратегії. Також було б розумно покращити координацію оборонної політики на високому рівні, особливо в разі відступу США.

"Війна росії в Україні показала, що реальним ризиком для трансатлантичного Альянсу є слабка, а не сильна Європа", — йдеться в журналі.