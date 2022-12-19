Фото Мессі з Кубком світу облетіло весю мережу та стало другим за кількістю лайків в Instagram
19 грудня 2022, 17:36
Фото: instagram.com/leomessi
Рекордним досі залишається зображення курячого яйця.
Фото капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі з Кубком світу вийшло на друге місце за кількістю лайків в історії соціальної мережі Instagram.
Пост футболіста зібрав 42,5 мільйона лайків за 15 годин.
Таким чином, публікація Мессі обігнала спільне фото з Кріштіану Роналду за шаховою дошкою на акаунті португальця, яке зібрало 41,9 мільйона лайків з 19 листопада.
Рекордним досі залишається зображення курячого яйця – 56,1 мільйона вподобань.
Нагадаємо, що Аргентина виграла Чемпіонат світу з футболу.