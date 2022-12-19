Фото Мессі з Кубком світу облетіло весю мережу та стало другим за кількістю лайків в Instagram

Рекордним досі залишається зображення курячого яйця.

Фото капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі з Кубком світу вийшло на друге місце за кількістю лайків в історії соціальної мережі Instagram

Пост футболіста зібрав 42,5 мільйона лайків за 15 годин.

Таким чином, публікація Мессі обігнала спільне фото з Кріштіану Роналду за шаховою дошкою на акаунті португальця, яке зібрало 41,9 мільйона лайків з 19 листопада.

Рекордним досі залишається зображення курячого яйця – 56,1 мільйона вподобань.