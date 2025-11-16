Франція обіцяє посилити тиск на росію після масованої атаки на Київ
16 листопада 2025, 14:15
Фото: з вільного доступу
Париж висловив повну солідарність Україні, її громадянам і владі, а також працівникам посольства Азербайджану, яке теж постраждало від удару.
Міністерство закордонних справ Франції різко засудило масовану російську атаку в ніч на 14 листопада, унаслідок якої в Києві постраждали понад три десятки людей.
Про це заявили в офіційному представництві французького зовнішньополітичного відомства.
У відомстві зазначили, що удари рф були спрямовані насамперед по столиці - її енергетичній інфраструктурі, житлових кварталах та лікарні, що призвело до численних жертв і поранень, зокрема серед дітей.
"Ці удари, які були значного масштабу і включали близько 430 дронів та 18 ракет, запущених декількома залпами, є подальшою ескалацією і демонструють, якщо потрібні додаткові докази, небажання росії дотримуватися миру", – наголосили у Франції.
Париж висловив повну солідарність Україні, її громадянам і владі, а також працівникам посольства Азербайджану, яке теж постраждало від удару.
Франція підтвердила непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та наголосила, що разом із партнерами продовжить посилювати допомогу Києву й тиск на росію для припинення війни.