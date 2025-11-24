Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція планує ввести добровільну військову службу – Le Figaro

24 листопада 2025, 09:53
Франція планує ввести добровільну військову службу – Le Figaro
Фото: з вільного доступу
Про відповідне рішення планує повідомити президент Еммануель Макрон.
У Франції на фоні загрози з боку армії росії можуть незабаром запровадити добровільну військову службу.
 
Про це повідомляє  Le Figarо.
 
За даними видання, президент Франції може оголосити про це вже 27 листопада.
 
"Франція має залишатися сильною країною з потужною армією", - заявив Макрон у кулуарах саміту G20 у Йоганнесбурзі.
 
За даними Le Figaro, рішення про повернення добровільної служби перебуває в опрацюванні вже кілька місяців. Президент Франції згадував її ще 13 липня, виступаючи перед високопоставленими офіцерами.
 
"Зіткнувшись з тим, що Європа наражається на постійну загрозу з боку росії, нам потрібна нація, здатна вистояти і бути мобілізованою", - зазначав Макрон.
 
Джерела видання повідомили, що різні сценарії плану передбачають залучення від 10 до 50 тисяч людей на рік. За даними низки французьких ЗМІ, добровільна служба триватиме 10 місяців і передбачає оплату – кількасот євро на місяць.
 
Раніше про реформу військової служби домовилася влада Німеччини. Планується, що всі 18-річні громадяни країни отримуватимуть анкету для визначення мотивації та придатності до служби. Усі молоді люди, які народилися після 1 січня 2008 року, будуть зобов'язані пройти медогляд. Служба в армії залишиться добровільною. Але якщо потрібної кількості бажаючих служити не досягнуто, у країні можуть запровадити так званий "військовий обов'язок за потребою", де кандидатів визначить жереб. Голосування щодо цього питання заплановане на грудень.

 

