Франція поставила Україні менше зброї, аніж Литва – Politico

В парламенті країни розгорнулась дискусія.

Дані про те, що Франція є військовим лідером серед європейських країн у наданні зброї та боєприпасів Україні, не відображають повної картини, стверджують французькі законодавці у звіті, представленому в середу.

Про це пише Politico.

Депутати хочуть "деконструювати те, що, можливо, було сказано або написано про допомогу Франції, яка не відповідає нашим амбіціям", - заявив журналістам депутат від партії президента Франції Еммануеля Макрона "Відродження" і співавтор звіту Ліонель Руайє-Перро.

"Дехто зацікавлений у тому, щоб соціальні мережі процвітали, щоб дестабілізувати західний блок, інші - через внутрішньоєвропейську конкуренцію", - додав він, відповідаючи на запитання про причини критики на адресу Франції.

Парламентська доповідь з'явилася після того, як цього тижня французький уряд на прохання депутатів зобов'язався рефінансувати спеціальний фонд для України у розмірі 200 мільйонів євро після витрати перших 200 мільйонів євро. Фонд допоміг профінансувати постачання оптичних систем, самохідних гаубиць "Цезар", радарів ControlMaster 200 та 155-мм боєприпасів.

"У той час, коли Конгрес США ставить під сумнів військову допомогу Україні, важливо показати, що Франція готова до виконання цього завдання", - заявила депутатка від партії "Відродження" і член комітету з питань оборони Національної асамблеї Анн Женете під час парламентських дебатів у вівторок ввечері.

Водночас за даними Інституту Кіля, який відстежує військову допомогу Україні до 31 липня, Франція відстає від багатьох країн ЄС, виділивши 533 мільйони євро - лише 0,02 відсотка від ВВП. Для порівняння, Німеччина виділила 17 мільярдів євро військової допомоги, або 0,4% ВВП, а Велика Британія - 6,6 мільярда євро, або 0,23% ВВП.

"Це ставить Францію позаду Литви з населенням 2,8 мільйона, яка надіслала Україні військову допомогу на 715 мільйонів євро, або 1,4 відсотка свого ВВП", - зазначає Politico.

Однак французькі законодавці оскаржують методологію інституту. За їхніми оцінками, французька підтримка насправді становить 3,2 мільярда євро.

Вони кажуть, що Інститут Кіля "не бере до уваги те, що відбувається на місцях, а робить акцент на ефектах оголошень". За словами Ройєр-Перро, за гучними заявами політиків не завжди слідують реальні поставки українській армії, а методологія не дозволяє кількісно оцінити негативний вплив дефектного обладнання, відправленого на поле бою.

Інші методології підрахунку також мають недоліки. Рейтинги, засновані на обсягах допомоги за тоннажем, не включають навчання та розвідку, а ті, що спираються на супутникові знімки техніки, яка фактично знаходиться на землі, не є вичерпними.

Згідно зі звітом парламенту, Париж відправив Україні військового обладнання на 1,7 млрд євро і витратив ще 300 млн євро на підготовку українських солдатів у таборах у Франції та Польщі. Законодавці додали 200 мільйонів євро зі спеціального фонду та 1 мільярд євро французького внеску до Європейського фонду миру, щоб досягти цифри в 3,2 мільярда євро.

Водночас Франція відсутня в коаліціях, які нададуть винищувачі, що, за словами України, необхідні для контролю над небом над полем бою.

Натомість французький уряд разом з Лондоном був рушійною силою в забезпеченні отримання Україною ракет дальнього радіусу дії, тоді як Берлін все ще відмовляється постачати свої потужні "Тауруси".

Париж заявляє, що готовий підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, але хоче перейти від надання зброї до угод між Україною і французькою оборонною промисловістю, щоб гарантувати, що його власні запаси не будуть виснажені.