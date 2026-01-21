Франція пропонує НАТО провести навчання у Гренландії

Навчання пройдуть на тлі загострення ситуації навколо острова після заяв Трампа про його можливу купівлю.

Адміністрація президента Франції Еммануеля Макрона запропонувала провести військові навчання НАТО у Гренландії, щоб підкреслити готовність до захисту регіону на тлі загострення міжнародної кризи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Франція звернулася з проханням про проведення навчань НАТО в Гренландії та готова зробити свій внесок у їхнє проведення", – йдеться у повідомленні агентства.

Ініціатива Макрона з'явилася після заяв президента США Дональда Трампа про можливість купівлі Гренландії, яку він обґрунтовував питаннями національної безпеки.

Навчання мають на меті продемонструвати підтримку союзників НАТО та зміцнити безпеку у Північній Атлантиці.

Зазначимо, що уряд Гренландії закликає до підготовки на випадок військового вторгнення.