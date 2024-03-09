Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного розміщення західних військ в Україні – Politico

Насамперед йдеться про країни Балтії.

Франція створює альянс держав, потенційно готових відправити свої війська в Україну. Насамперед йдеться про країни Балтії.

Про це пише видання Politico.

Як зазначається, раніше глава МЗС Франції Стефан Сежурне перебував у Литві, де згадував, що іноземні війська можуть, наприклад, допомогти Україні в розмінуванні.

"Не росія вказуватиме нам, як ми повинні допомагати українцям у найближчі місяці чи роки. Не росія має встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою", - заявив він.

Міністри країн Балтії похвалили Францію за "нестандартне мислення".

"Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо в найближчі місяці", - додав французький міністр.

"Присутність сил НАТО не є немислимою", - зауважив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Він додав, що цінує ініціативу Макрона, оскільки йдеться про те, "щоб путін боявся нас, а не навпаки".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав слова Сежурне.

"Не може бути жодних "але". Ми повинні провести червоні лінії для росії, а не для себе. Жодну форму підтримки України не можна виключати. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну там, де вона цього найбільше потребує", - наголосив він.