Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного розміщення західних військ в Україні – Politico
Франція створює альянс держав, потенційно готових відправити свої війська в Україну. Насамперед йдеться про країни Балтії.
Про це пише видання Politico.
Як зазначається, раніше глава МЗС Франції Стефан Сежурне перебував у Литві, де згадував, що іноземні війська можуть, наприклад, допомогти Україні в розмінуванні.
"Не росія вказуватиме нам, як ми повинні допомагати українцям у найближчі місяці чи роки. Не росія має встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою", - заявив він.
Міністри країн Балтії похвалили Францію за "нестандартне мислення".
"Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо в найближчі місяці", - додав французький міністр.
"Присутність сил НАТО не є немислимою", - зауважив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Він додав, що цінує ініціативу Макрона, оскільки йдеться про те, "щоб путін боявся нас, а не навпаки".
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав слова Сежурне.
"Не може бути жодних "але". Ми повинні провести червоні лінії для росії, а не для себе. Жодну форму підтримки України не можна виключати. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну там, де вона цього найбільше потребує", - наголосив він.