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ФСБ у Криму перевіряла автівки в пошуках партизанів, поки ті проїжджали повз – "АТЕШ"

05 березня 2024, 21:07
ФСБ у Криму перевіряла автівки в пошуках партизанів, поки ті проїжджали повз –
Фото:ukrinform.ua
В тимчасово окупованому Криму ФСБ росії безрезультатно полює на українських партизанів.

російські окупаційні сили ФСБ рф влаштували масштабний обшук на трасі Сімферополь-Ялта в анексованому Криму. Основною метою операції був пошук українських партизанів "АТЕШ". Вони під час цього дійства саме проїжджали повз.

Про це повідомляє рух "АТЕШ".

"ФСБ влаштувала обшук на трасі Сімферополь-Ялта, шукаючи агентів "АТЕШ". Основна мета проведеної операції — пошук партизанів. Але служба настільки деградувала, що ефективно виконувати подібні завдання не здатна. Смішно спостерігати, як вони бігають і метушаться, вдаючи роботу, в той час, як за спиною все фіксується нашими агентами", — пишуть партизани.

 

 

Кримвійна в Україніфсб рфросія окупанти

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